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НовостиОбщество10 июля 2026 15:32

В Симферополе на линии выходит 80% подвижного состава общественного транспорта

Администрация усилила контроль за работой перевозчиков
Юлия МАРКИНА
В Симферополе усилили контроль за работой общественного транспорта. Фото: администрация города/МАХ

В Симферополе усилили контроль за работой общественного транспорта. Фото: администрация города/МАХ

В Симферополе усилили контроль над работой общественного транспорта. По информации начальника управления транспорта и связи администрации города Георгия Сухацкого, ежедневно на линии выходит 80% подвижного состава, а объем выполняемых рейсов составляет 75% от запланированного.

- В ходе мониторинга пассажиропоток в будние дни и выходные вырос на 5%. Таким образом ежедневно по будням по маршрутам регулярных перевозок осуществляется 240 тысяч поездок, и 143 тысячи поездок к выходной день, - сказал Сухацкий.

Общественный транспорт Симферополя, по его словам, обеспечен топливом в нужном объеме. Все вопросы решаются совместно с перевозчиками.