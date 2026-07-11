В Севастополе запланировано отключение электричество

Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Севастополе в отдельных районах не будет света. В компании «Севастопольэнерго» сообщили о неотложных работах.

Где в Севастополе планируют отключить свет 11 июля:

с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Дмитрия Ульянова, 1-11,1-А,2-А,7-А,8,10

ул. Зои Космодемьянской, 4-А,24/3,10-26;

ул. Александра Матросова, 5-13;

ул. Гайдара, 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11,19;

ул. Октябрьская, 2-А,2-12,20,1,1-А;

пр-т Гагарина, 11-17,17-А,17-Б

ул. Гавена, 14-А;

ул. Героев Подводников,8,10,16,3-А;

ул. Ефремова,8-18,7

ул. Ерошенко,16-20;

ул. Дмитрия Ульянова,14-22.

с 8.30 до 17.30

пр. Кипарисовый, 2-10,1-7;

ул. Абрикосовая, 2-42,9-А,1-43;

ул. Мореходная, 152,147,149;

туп. Обрывистый, 10,1-7;

туп. Сливовый, 1-7,1027;

ул. Гранатная, 17-А,12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21.

с 9.00 до 18.00

село Орлиное

переулок Дачный 2-Б, 2-А, 4-8, 7-А, 3-9, кад.695, 882, 883;

ул. Зеленая 4-12, 20, 3-А, 1;

ул. Крымская 4-А, 2-10, 3-А, 1-13, кад.686;

ул. Молодежная 3, 10-Б, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 2-Д, 8-А, 6-А, 2-Б, 2-В, 2-Ж/2;

ул. Полевая 34-44, 31-43, кад.694, 695;

ул. Тенистая 26, 36, 15, 41-А, 33, 35, 43-51, 55, 59, 39-А;

ул. Тюкова 61, 1-А;

ул. Амет-Хана Султана 20-А, 2-36, 1-27;

ул. Кацюбы 4-А;

ул. Высоцкого 2-10, 14, 15, 18-24, 1-Б, 1-29;

ул. Гаспринского Исмаила 1, 6-А, 2-10, 14;

СТ «Нива-2006», 36, 36-А, 27, 35, 71, 87, 96-А, 54, 1-А, 8;

ул. КСП «Красный Октябрь» кад.112-116, 124, 113, 115, 121, 177, 739, 747, 74, 392, 69, 693, 695, 5, 753, 928/1, 928/2, 754, 739;

село Кизиловое - СТ «Байдарская долина».