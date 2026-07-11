В Евпатории возникли проблемы со светом: трамваи не вышли на маршруты

Трамваи не вышли на маршруты Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории полностью отсутствует энергоснабжение, ведутся аварийные работы. В курортном городе довольно непростая ситуация с энерго- и водоснабжением. Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян, электроснабжение всего города в настоящее время отсутствует, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Приостановлена и работа трамваев. Возникли и проблемы с водоснабжением.

- Давление в системе водоснабжения находится ниже необходимого уровня. Вода не поднимается на верхние этажи зданий и в районы, расположенные на возвышенности, - отметил руководитель курортного города.

Власти организовали подвоз воды.