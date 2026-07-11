В Саках бизнесмены организовали зарядку телефонов для населения

В Саках есть возможность зарядить телефон Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Город Саки обесточен 11 июля, поэтому предприниматели организовали для жителей зарядку мобильных телефонов. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что местный бизнес пошел навстречу жителям и организовал сеть пунктов зарядки, но пользоваться ими придется с оглядкой на время. Ведь дизельный генератор, питающий точки подключения, требует регулярных остановок для охлаждения.

- Просим пользоваться зарядкой рационально и ограничить время зарядки одного устройства до 20 минут.

Всего в списке значатся два десятка торговых точек и заведений - от магазина «Мясника» на Ветеринарном переулке до кафе «Фортуна» на Революции. Время работы варьируется: некоторые точки открыты до 22:00, другие работают «по мере работы генератора».

Маломобильные горожане могут обратиться в общество инвалидов «Товарищ» по ул.Курортная, дом 61 для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров.

Важное условие: отправляясь на поиски розетки, не забудьте взять с собой собственное зарядное устройство (кабель и адаптер).