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НовостиЧто происходит11 июля 2026 9:22

В Саках бизнесмены организовали зарядку телефонов для населения

В Саках предприниматели помогают зарядить мобильные телефоны
Галина КОВАЛЕНКО
В Саках есть возможность зарядить телефон

В Саках есть возможность зарядить телефон

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Город Саки обесточен 11 июля, поэтому предприниматели организовали для жителей зарядку мобильных телефонов. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что местный бизнес пошел навстречу жителям и организовал сеть пунктов зарядки, но пользоваться ими придется с оглядкой на время. Ведь дизельный генератор, питающий точки подключения, требует регулярных остановок для охлаждения.

- Просим пользоваться зарядкой рационально и ограничить время зарядки одного устройства до 20 минут.

Всего в списке значатся два десятка торговых точек и заведений - от магазина «Мясника» на Ветеринарном переулке до кафе «Фортуна» на Революции. Время работы варьируется: некоторые точки открыты до 22:00, другие работают «по мере работы генератора».

Маломобильные горожане могут обратиться в общество инвалидов «Товарищ» по ул.Курортная, дом 61 для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров.

Важное условие: отправляясь на поиски розетки, не забудьте взять с собой собственное зарядное устройство (кабель и адаптер).

Где можно зарядить телефон в городе Саки. Фото: Юлия Предыбайло/МАКС

Где можно зарядить телефон в городе Саки. Фото: Юлия Предыбайло/МАКС