Полиция Севастополя: горожане отдали мошенникам около 3 млн.рублей

Севастопольцы лишились денег Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жертвами дистанционных аферистов стали сразу четыре жителя Севастополя, лишившиеся в общей сложности почти трех миллионов рублей. В пресс-службе МВД России по городу Севастополю сообщили, что основными схемами обмана стали фиктивное декларирование средств и мошеннические сделки при покупках через интернет.

Самый крупный ущерб понесла 19-летняя девушка, которая перевела злоумышленникам 2,8 миллиона рублей. Лжесотрудник Минцифры под угрозой уголовного преследования за спонсирование терроризма потребовал срочно передать все сбережения для «проверки». Испугавшись, потерпевшая отдала наличные курьеру.

Еще один инцидент произошел с 36-летним мужчиной, который решил купить мобильный телефон на популярной онлайн-платформе. Он внес полную предоплату - 80 тысяч рублей, но продавец перестал выходить на связь.

Двое других пострадавших пытались купить бензин через мессенджер. Перечислив лжепродавцу около 20 тысяч рублей, они так и не дождались топлива.