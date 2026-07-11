В Симферополе будут ремонтировать котельные с 13 по 26 июля: в 123 домах на две недели отключат горячую воду

Для нагрева воды придется использовать электроприборы Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе запланировали ремонт котельных с 13 по 26 июля. В МинЖКХ Республики Крым сообщили, что на это время жители 123 многоквартирных домов останутся без горячего водоснабжения.

Ремонтировать будут сразу две кочегарки - на переулке Фруктовый и на улице Училищной.

На время ремонта котельной на переулке Фруктовый горячая вода пропадет в 120 жилых домах, а также в 7 детских садах, 3 больницах и 2 школах. Среди адресов — улицы Б. Куна, Ковыльная, Лермонтова, Киевская, Куйбышева, проспект Победы и другие.

Ремонт котельной на улице Училищной затронет еще 3 многоквартирных дома на улице Красноармейской (№ 107, 109, 111Б) и детский сад № 66 по адресу Крылова, 63А.

Куда звонить при проблемах?

Круглосуточная горячая линия по РК: 8-800-506-00-22; аварийно-диспетчерская служба Симферополя: 53-40-96 и +7 (978) 91-91-033.

Также жители могут обратиться на горячую линию министерства ЖКХ РК по номеру +7 (978) 832-95-95 или 8 (800) 775-22-01.