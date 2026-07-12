Работодатели в Крыму неохотно берут подростков на летнюю работу

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В Крыму работодатели избегают принимать на работу подростков в летний период из-за сложности с оформлением и опасения по поводу их ненадежности из-за возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.

- Берут на самом деле недостаточно охотно, хотя пул соискателей от 14 до 18 лет в летнее время достаточно большой. Многие работодатели считают, что это сложная процедура оформления, и, учитывая возраст, эти работники недостаточно надежны, - отметила она.

Однако специалист подчеркнула, что молодежь - это энергичные люди с нестандартным мышлением, которые могут привнести в компанию новые идеи. По ее словам, сейчас уже прошло время, когда наличие высшего образования было обязательным условием для трудоустройства.

Работодатели могут взять подростка на летнюю работу, а затем, если он вернется после профильного обучения, получить уже готового квалифицированного специалиста.