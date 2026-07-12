Глава СК России взял на контроль расследование смерти ребенка в больнице Севастополя

Обстоятельства гибели ребенка и степень вины медицинского персонала будут установлены в ходе следствия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего в одном из медицинских учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 11-летний мальчик, страдавший тяжелыми заболеваниями, длительное время находился в больнице. В социальных сетях появилась информация о том, что ребёнок скончался из-за ненадлежащего исполнения обязанностей медицинскими работниками и отсутствия должного присмотра.

Следственными органами СК России по Крыму и Севастополю уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Обстоятельства гибели ребенка и степень вины медицинского персонала будут установлены в ходе следствия. Ход расследования находится на личном контроле главы Следственного комитета России.