Новые графики отключений света ввели в Белогорском районе Крыма

Об изменениях жителей будут информировать дополнительно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал глава района Дмитрий Чумаков.

По его словам, 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.

- В настоящее время подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Ориентировочно на указанных территориях планируется перейти на режим: 3 часа электроэнергия подается – 6 часов отсутствует. Для Крымскорозовского, Ароматновского, Зеленогорского, Русаковского, Мельничновского, Цветочненского и Новожиловского сельских поселений, части поселка Зуя и населенных пунктов Зуйского сельского поселения, а также отдельных улиц города Белогорска ориентировочно планируется режим: 3 часа электроэнергия подается – 3 часа отсутствует, – написал глава района.

Он также призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется. Об изменениях жителей будут информировать дополнительно.