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НовостиЧто происходит13 июля 2026 5:36

Пять городов и районов Крыма остаются без света

Пять муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за атак ВСУ 13 июля
Алексей ЕЛАГИН
Пять муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за атак ВСУ 13 июля

Пять муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за атак ВСУ 13 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, пять муниципалитетов Крыма остаются без электричества из-за атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке», – говорится в сообщении.

В настоящее время без подачи электроэнергии остаются Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, а также Армянск. Ремонтные работы ведутся круглосуточно. Крымчан предупредили, что при необходимости могут ввести дополнительные ограничения электроснабжения.