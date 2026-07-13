На пяти севастопольских АЗС появится топливо в свободной продаже

Развожаев: топливо в свободной продаже появится на пяти АЗС Севастополя 13 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, на пяти АЗС Севастополя появится топливо в свободной продаже. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива планируют открыть ровно в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, действующих в городе-герое.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС, где откроют свободную продажу топлива, опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).