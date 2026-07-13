Курлаева: на Украине распространяют фейк о бегстве Аксенова из Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

На Украине распространяют фейк о том, что глава Крыма Сергей Аксенов якобы покинул полуостров. Об этом сообщила помощник руководителя региона Ольга Курлаева.

«Сейчас модный фейк, что Сергей Валерьевич Аксенов уехал в безопасное место, что правительство все бежит и вывозит детей. Это все бред, это все вбросы», – цитирует ее ИС «Вести».

Курлаева добавила, что таким сообщениям в Крыму не верят. По ее словам, все знают, где находится Аксенов и его подчиненные. В качестве примера еще одной темы для вбросов помощник главы Крыма назвала вывоз военнослужащими своих семей за пределы полуострова.

«Это такой замечательный фейк, которому, в общем-то, никто не верит. Потом показывали фотографии - пробки на мосту. Чего только не было», – сказала Курлаева.