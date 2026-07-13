Семь поездов в Крым и обратно задерживаются

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В понедельник, 13 июля, из-за перекрытия Крымского моста задерживаются семь поездов, направляющихся в Крым и обратно. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд Симферополь – Москва опаздывает 10 часов, а Севастополь – Санкт-Петербург – на восемь. Оба состава следуют от Керчи.

Кроме того, задерживают пять поездов в Крым. Два из них следуют из Москвы. Один опаздывает на 4,5 часа, другой – на 3,5. Кроме того, один поезд из Санкт-Петербурга задерживается на восемь часов, а другой – на 3,5. Состав из Адлера опаздывает на пять часов.