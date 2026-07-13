В Севастополе отключили свет

Развожаев: Севастополь частично остается без электричества 13 июля Фото: Алексей ФОКИН.

В понедельник, 13 июля, Севастополь частично остается без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, благодаря работе энергетиков электроснабжение всех потребителей восстановили к полуночи. Однако в крымской энергосистеме сохраняется дефицит. Поэтому, как пояснил губернатор, совсем обойтись без ограничений невозможно.

«В настоящее время ограничение затронуло лишь часть потребителей по следующим адресам: Балаклава, Казачья бухта, проспект Победы, улица Горпищенко, улица Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, частично ул. Богданова, пл. Захарова, Дергачи», – сообщил Развожаев.

Специалисты продолжают выполнять переключения в рамках установленного лимита мощности. Это позволит поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы Севастополя. Глава города-героя попросил по возможности сократить потребление электричества.