В населенных пунктах Крыма, где не было света больше 12-ти дней, установят генераторы

Фото: Гала Амарандо/"Крымская газета"

В Крыму есть населенные пункты, в которых не подавалась электроэнергия больше 12-ти дней, однако эту проблему уже решают, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«График поставок генераторов сформирован. Обеспечение начинаем с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», - заявил глава республики.

По его словам, также в некоторых регионах будут использованы газовые генераторы и частные скважины для обеспечения людей водой. Но полностью меры поддержки не будут озвучены в публичном поле. Информацию донесут должностные лица лично.

Напомним, в некоторых регионах Крыма сохраняются проблемы с электричеством и подачей воды.