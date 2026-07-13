В Крыму 25 тысяч человек подали заявления на выплаты пострадавшим от ЧС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день в Крыму 25 тысяч человек подали заявления на выплаты пострадавшим от ЧС. Об этом сообщил начальник управления по предоставлению мер социальной поддержки и контролю республиканского Минтруда Крыма Мурат Гафаров.

Режим ЧС ввели 26 июня. Пострадавшие могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи. Для этого нужно подать заявление через Госуслуги, либо в администрацию или в МФЦ. На сегодняшний день крымчане подали 25 тысяч заявлений. Многие из этих людей – жители северной части республики. Выплачивать деньги будут там, где электроснабжение отсутствовало более 48 часов непрерывно либо не было воды при отсутствии ее подвоза. В частности, в Симферополе и Симферопольском районе таких случаев нет.

«Поэтому жители данных муниципальных образований не вправе претендовать на такую выплату по состоянию на сегодняшний день», – сказал Гафаров в эфире радио «Спутник в Крыму».