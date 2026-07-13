«Кто решил отсидеться в кустах, карьеру построить не сможет»: Аксенов призвал чиновников к ответственности во время режима ЧС

Фото: канал главы Крыма Сергея Аксенова в МАХ

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал депутатов и чиновников к ответственности во время действующего режима ЧС.

Руководитель республики подчеркнул, что должностные лица должны разделять сложности нынешнего времени с населением и помогать. У всех должна быть социальная ответственность и нагрузка.

- Как уже говорил ранее органам власти: все, кто в кризисы решил отсидеться в кустах, гарантирую, карьеру в Крыму построить не сможет, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма также подчеркнул, что президенту Владимиру Путину регулярно докладывается о ситуации на полуострове.