Фото: пресс-служба администрации Керчи

В понедельник, 13 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи начали раздавать воду. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава администрации Иван Кошель.

Раздачу воды на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организовали с утра.

«Волонтеры Керченского отделения Красного креста раздают задержавшимся в очереди на досмотр бутилированную воду», – рассказал Кошель.

Руководитель администрации посоветовал людям, планирующим проехать через Крымский мост, запастись водой. Он также порекомендовал следить за актуальной обстановкой перед транспортным переходом.