В Алуште простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Алушты

В понедельник, 13 июля, в Алуште простились с рядовым Сергеем Щекутьевым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.

Щекутьев подписал контракт с Минобороны в 2025 году. Боец стал участником СВО. Военнослужащий был рядовым.

«Он сражался как истинный патриот, мужественно защищал свободу, Отечество и жителей населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики», – рассказала Огнева.

Руководитель администрации сообщила, что Щекутьев погиб 3 июля 2026 года. Чиновница выразила соболезнования родным и близким бойца.