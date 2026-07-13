Летние каникулы без опасности: крымским родителям напомнили о главных угрозах для детей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе прошло обсуждение вопросов детской безопасности в летний период. Эксперты напомнили о традиционных рисках — воде, окнах и дорогах, а также о новых вызовах: дистанционном мошенничестве, вовлечении подростков через соцсети и опасности неопознанных предметов.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Крыма Александр Зраенко сообщил, что в этом году число происшествий на воде снизилось, но уже погибли пятеро несовершеннолетних. Двое из них утонули в технических водоемах, не предназначенных для купания.

Руководитель отряда «Поиск Крым» Иван Зуянов отметил, что в каникулы резко возрастает число обращений о пропаже подростков. Заведующий отделом профилактики Минобразования Крыма Евгений Поляков добавил: летом традиционно учащаются случаи выпадения детей из окон, закрытых москитными сетками. В этом году летальных исходов удалось избежать, но травмы были, передает «Крымская газета».

К традиционным опасностям добавились новые: дистанционное мошенничество, вовлечение детей через соцсети и мессенджеры, а также доступность мототехники. Специалист по работе с молодежью Мурат Сейтхалилов привел пример: подростку могут предложить в игровом чате сфотографироваться в определенном месте, а на заднем плане окажется военный объект. Такое фото потом используют для шантажа.

Главный совет экспертов — личный пример родителей. Если взрослые во время воздушной тревоги достают телефоны, чтобы снять работу ПВО, дети будут делать то же самое. То же касается и минной безопасности: при обнаружении подозрительных предметов нельзя подходить, брать в руки или фотографировать. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу 112.