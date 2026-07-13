В Симферополе открылась книжная экспозиция к 180-летию Миклухо-Маклая

Фото предоставлено сотрудниками библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского

В столице Крыма, в библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского, начала работу выставка «Во славу науки, на пользу отечества». Она приурочена к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая — известного этнографа, путешественника и гуманиста.

Экспозиция рассказывает о жизненном пути и научных открытиях ученого, который уже в студенчестве выбрал исследовательский путь. В 23 года он отправился в Океанию, стал первым европейцем на Новой Гвинее и 15 месяцев прожил среди папуасов, изучая их культуру и быт. Его работы опровергли псевдонаучные теории о расовом неравенстве.

На выставке представлены издания о его экспедициях в Юго-Восточную Азию, Австралию и Океанию, а также материалы о гуманистических взглядах ученого, передает «МК в Крыму».

Имя Миклухо-Маклая увековечено в географических названиях Новой Гвинеи и в названии Института этнологии и антропологии РАН. В его честь назван астероид (3196) Маклай, открытый крымскими астрофизиками. 17 июля этнографы всего мира отмечают свой профессиональный праздник.