Глава Института археологии Крыма призвал восполнить пробелы в изучении древнейших эпох

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель крымского Института археологии РАН, доктор исторических наук Вадим Майко, выступил в эфире «Радио Крым» с заявлением о необходимости смещения фокуса научных изысканий.

По его словам, сегодня в зоне риска оказались хронологические пласты, связанные с древнейшими обитателями полуострова.

- В последние годы наименее изученными остаются древнейшие эпохи нашего Крыма — эпоха палеолита, эпоха камня, и намного меньше объем, чем раньше раскопок памятников эпохи бронзы, - отметил Вадим Майко.

Если изучение скифов, сарматов и средневековых памятников ведется активно, то палеолит и бронзовый век явно обделены вниманием исследователей. Ученый подчеркнул, что катастрофически не хватает как профильных специалистов, так и полевых выездов, а потому эти пробелы требуется восполнять в первую очередь.