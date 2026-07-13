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НовостиЧто происходит13 июля 2026 15:15

В Евпатории мошенники выписывают штрафы за работу генераторов

В Евпатории мошенники штрафуют жителей за генераторы
Галина КОВАЛЕНКО
Евпатория

Евпатория

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В курортной Евпатории зафиксированы случаи мошенничества: злоумышленники выписывают штрафы за использование генераторов. В администрации города сообщили, что преступники выдают себя за сотрудников ГУП РК «Крымгазсеть».

Жертвами обмана уже стали несколько горожан. Но настоящие сотрудники предприятия имеют при себе служебные удостоверения, а штрафные санкции за работу генераторов не входят в компетенцию газовой службы.

Жителям курорта советуют при визите лиц, представляющихся работниками газовой службы, обязательно уточнять их фамилию, имя и отчество. И затем, для подтверждения полномочий пришедшего сотрудника, позвонить в Евпаторийский филиал «Крымгазсети»: +7 (978) 918-42-70; +7 (36569) 5 95 19 (круглосуточно).