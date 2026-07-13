Для детей, не попавших в детские лагеря в Севастополе, организуют культурную программу

Для ребят подготовили трехдневную программу Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Третью смену в детских лагерях Севастополя решили не запускать. Об этом в ходе совещания в правительстве города-героя сообщил губернатор Михаил Развожаев. Вторая смена как раз заканчивается, детей отправляют по домам, и рисковать их безопасностью власти не стали. Но школьникам, которые уже готовились к поездке, придумали замену.

«Новый Херсонес» организует для ребят с 8-го класса насыщенный трехдневный марафон. С 21 июля по будням с десяти утра до шести вечера подростков ждет культурный интенсив: экскурсии по залам христианства, древности, Византии, а также экспозициям, посвященным Крыму и Новороссии, мастер-классы, активные игры и программы.

Встреча участников — 21-го числа в 9:30 на западном въезде в «Новый Херсонес». Списки сейчас активно собирают: специалисты департамента образования уже на телефонах, общаются с родителями. И такие трехдневки проведут не один раз.

Отдельно в затронули вопрос путевок.

«Если в этом году летний отдых возобновить не удастся, будем вносить изменения в действующие порядки, чтобы те дети, которые не смогут побывать в лагере в этом году, в следующий раз получил путевку в приоритетном порядке», - подчеркнул Михаил Развожаев.