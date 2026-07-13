Коктебель и Приморский: два поселка Феодосии остались без света из-за перебоев в электросетях

Коктебель Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник днем сразу два крупных поселка городского типа в городском округе Феодосия - Приморский и Коктебель были обесточены. Причиной отключений стали ограничения в системе электроснабжения.

Глава администрации города Владимир Ким сообщил, подача электроэнергии приостановлена ориентировочно на три часа:

«Ограничение электроснабжения – поселок городского типа Приморский, ориентировочно на 3 часа».

Он также уточнил, что аналогичные меры коснулись и поселка Коктебель.

Энергетики работают над решением проблемы.