Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит13 июля 2026 15:29

Коктебель и Приморский: два поселка Феодосии остались без света из-за перебоев в электросетях

В Коктебеле и Приморском возникли перебои со светом
Галина КОВАЛЕНКО
Коктебель

Коктебель

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник днем сразу два крупных поселка городского типа в городском округе Феодосия - Приморский и Коктебель были обесточены. Причиной отключений стали ограничения в системе электроснабжения.

Глава администрации города Владимир Ким сообщил, подача электроэнергии приостановлена ориентировочно на три часа:

«Ограничение электроснабжения – поселок городского типа Приморский, ориентировочно на 3 часа».

Он также уточнил, что аналогичные меры коснулись и поселка Коктебель.

Энергетики работают над решением проблемы.