Погода на 14 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

Карадаг Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля на полуострове не очень солнечно.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер ночью западный 7-12м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +22°...+25°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +22°...+28°, западный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +21°…+25°, западный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +23°...+27°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +23°… +26°, западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +24°…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +27°, западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +23°…+24°, северо- западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +23…+25°, в Азовском +26°.