МИД: из-за ударов ВСУ без электричества оставались 1,4 млн жителей Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения электричества, которые происходили из-за ударов со стороны киевского режима на прошлой неделе, затронули 1,4 млн абонентов в Крыму. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что ВСУ усилили удары по узловым распределительным подстанциям, которые расположены в российских регионах.

«В Республике Крым отключения энергоснабжения затронули 1 млн 400 тысяч человек», – рассказал Мирошник агентству ТАСС.

Кроме того, в конце прошлой недели без света остались все 14 округов Херсонской области. Представитель дипведомства добавил, что все соцобъекты перевели на резервные источники питания.