Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок с питомцами в июле

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта и Судак значатся в рейтинге локаций, куда в июле чаще всего приезжают на отдых с собаками или кошками.

«На первом месте оказался Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику, назвали самые востребованные направления для отдыха с питомцами в июле 2026.

Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июле (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 5703;

Санкт-Петербург, 6332;

Анапа, 5294;

Геленджик, 7675;

Ялта, 6440;

Феодосия, 4790;

Москва, 5425;

Алушта, 6548;

Судак, 5542;

Кабардинка, 5935.