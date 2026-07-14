Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок с питомцами в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Алушта и Судак значатся в рейтинге локаций, куда в июле чаще всего приезжают на отдых с собаками или кошками.
«На первом месте оказался Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику, назвали самые востребованные направления для отдыха с питомцами в июле 2026.
Десять самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июле (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 5703;
Санкт-Петербург, 6332;
Анапа, 5294;
Геленджик, 7675;
Ялта, 6440;
Феодосия, 4790;
Москва, 5425;
Алушта, 6548;
Судак, 5542;
Кабардинка, 5935.