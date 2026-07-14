Перед Крымским мостом образовалась очередь

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник, 14 июля, перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Скоплений транспорта образовалось в девять утра.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 30 транспортных средств», – говорится в сообщении.
При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи очереди в настоящее время нет.
До этого очередей не наблюдалось ни в Крыму, ни на Кубани. Проезд был свободен с обеих сторон.