Перед Крымским мостом образовалась очередь

Перед Крымским мостом появилась очередь на Кубани 14 июля Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Скоплений транспорта образовалось в девять утра.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 30 транспортных средств», – говорится в сообщении.

При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи очереди в настоящее время нет.

До этого очередей не наблюдалось ни в Крыму, ни на Кубани. Проезд был свободен с обеих сторон.