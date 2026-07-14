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НовостиОбщество14 июля 2026 6:04

Перед Крымским мостом образовалась очередь

Перед Крымским мостом появилась очередь на Кубани 14 июля
Алексей ЕЛАГИН
Перед Крымским мостом появилась очередь на Кубани 14 июля

Перед Крымским мостом появилась очередь на Кубани 14 июля

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, перед Крымским мостом появилась очередь в Краснодарском крае. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Скоплений транспорта образовалось в девять утра.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 30 транспортных средств», – говорится в сообщении.

При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи очереди в настоящее время нет.

До этого очередей не наблюдалось ни в Крыму, ни на Кубани. Проезд был свободен с обеих сторон.