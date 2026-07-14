Женское дело: художница из Новосибирска развивает интерес к монументальному искусству через блог

Фото: предоставлено героиней публикации

25-летняя Екатерина Козлова из Новосибирска доказывает, что искусство не имеет гендера, и превращает скучные стены в часть культурного кода. Молодой художник-монументалист уверена: масштабные работы по силам каждому, независимо от пола. Вопреки распространенному мнению, что монументализм — «мужской» жанр, сибирячка успешно сочетает живопись и мозаику, создавая яркие панно и росписи. О своем творчестве, любви к архитектуре и планах на «модный дом» она рассказывает в блоге, который уже собрал несколько тысяч подписчиков.

В своем блоге Екатерина не только показывает эпатажные образы, но и знакомит подписчиков с архитектурными деталями Новосибирска. Свои работы художница продает по цене от 10 до 50 тысяч рублей, хотя через интернет пока удалось реализовать лишь одно произведение.

«Я горжусь своими мозаиками и очень их люблю. Процесс длительный, но результат того стоит», - рассказала Екатерина «Горсайту».

В будущем девушка мечтает развивать бренд одежды, создать образовательный курс и открыть собственный «модный дом», где будут соседствовать картины и дизайнерские вещи.