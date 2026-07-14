Стало известно, когда в Саках восстановят подачу газа

Подачу газа в Саках восстановят днем 14 июля Фото: REUTERS.

Подачу газа в Саках планируют восстановить днем во вторник, 14 июля. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

На газопроводе проводят аварийно-восстановительные работы.

«Приостановлена подача газа в г. Саки, ул. Ашик Умера, Аметхан Султан, Гафарова, Достлук, Изета Юнусова, Гаспринского, Кучюк Бараш, Номана Челибиджихана, Османа Амита, Хаджи Герая, Яшлык», – написала Предыбайло.

Руководитель администрации добавила, что возобновить подачу газа собираются примерно в два часа дня. Людей, живущих по этим адресам, просят находиться дома для выполнения пуска газа.