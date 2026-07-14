Жителя Алушты будут судить за осквернение символы памятной даты

Крымчанин пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште местного жителя обвиняют в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крымчанин писал на открытой странице в популярной социальной сети комментарии под публикацией патриотического характера комментарии. Он осквернил символы памятной даты России «9 декабря – День Героев Отечества». О преступлении узнали полицейские и сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.