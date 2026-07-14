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НовостиЧто происходит14 июля 2026 7:45

Жителя Алушты будут судить за осквернение символы памятной даты

Крымчанин пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России

Крымчанин пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште местного жителя обвиняют в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крымчанин писал на открытой странице в популярной социальной сети комментарии под публикацией патриотического характера комментарии. Он осквернил символы памятной даты России «9 декабря – День Героев Отечества». О преступлении узнали полицейские и сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.