Аксенов сообщил о новых мерах поддержки промышленных предприятий Крыма Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ввели дополнительный комплекс мер поддержки промышленных предприятий. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Меры поддержки разработали крымский Минпромторг, а также региональный фонд развития промышленности. По мнению руководителя региона, это решение позволит снизить финансовую нагрузку на производителей. Кроме того, новые меры поддержки обеспечат устойчивую работу отрасли. Предприятия смогут расширить возможности получения льготного финансирования. Это позволит не только защитить производственные мощности, а также пополнить основные и оборотные средства.

Аксенов перечислил конкретные меры поддержки. Так, в Крыму возросли субсидии на возмещение затрат на сертификацию продукции. Предприятиям предоставляют отсрочку по погашению основного долга. Ставки по программе «Пополнение оборотных средств» снизили. Кроме того, у предприятий появилась возможность реструктуризации долгов по действующим договорам целевого займа. Срок рассмотрения заявок Крымским региональным фондом развития промышленности сократили.

Реализация указанных мер позволит предприятиям более оперативно привлекать финансовые ресурсы для решения производственных задач, модернизации, сохранения стабильной деятельности и реализации инвестиционных проектов.