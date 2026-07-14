Жителям Крыма и Севастополе предоставляют кредитные каникулы из-за режима ЧС

Фото: пресс-служба ВТБ

Крымчане и севастопольцы, пострадавшие в результате сложной ситуации на полуострове, могут получить отсрочку от кредитных платежей. Программу поддержки клиентов запустил банк ВТБ и с конца июня предоставлено более 1,2 тысячи кредитных каникул местным жителям.

Чаще всего за отсрочкой платежей обращались ипотечные заемщики — на них пришлось около 40% от общего числа заявок. Остальные запросы касались кредитных карт, автокредитов и займов наличными.

«В условиях режима чрезвычайной ситуации особенно важно оперативно поддержать клиентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы рассматриваем каждое обращение в максимально короткие сроки и подбираем решение с учетом индивидуальных обстоятельств заемщика», — прокомментировал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Для получения мер поддержки необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость отсрочки. Все заявки рассматриваются в оперативном режиме.