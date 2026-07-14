Веерные отключения электричества вводят в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 14 июля вводят график веерных отключений электричества. Два часа горожане будут со светом, шесть – без него. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что специалисты «Севастопольэнерго» делают все возмодное, чтобы перестроить систему энергоснабжения и задействовать доступные резервы.

«Наша цель — к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими», - подчеркнул Развожаев.

Глава города-героя попросил жителей сократить потребление электроэнергии и не включать мощные приборы без острой необходимости. Предпринимателей также призвали ограничить использование энергоемкого оборудования в течение дня.