Прокуратура контролирует соблюдение прав севастопольцев в связи с атакой ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ночью в Севастополе отразили атаку ВСУ. В городе-герое работали средства противовоздушной обороны, а также мобильные огневые группы. В Севастополе сбили пять беспилотников. Это произошло в Балаклавском районе. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Соблюдение прав людей контролирует прокуратура.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура организовала горячую линию по телефону: +79780001048.