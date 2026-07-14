Шестилапые «захватчики» отступают: в Крыму ликвидировали очаг опасного вредителя

Фото: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Симферопольском районе Крыма карантинная зона площадью 355 гектаров признана благополучной. Три года назад здесь обнаружили японскую палочковидную щитовку — вредителя, способного поражать более ста видов растений. Последние проверки показали, что насекомое не только не распространилось за пределы очага, но и полностью исчезло.

Основной путь проникновения насекомых-мигрантов — вместе с импортным посадочным материалом и сельхозпродукцией. В европейской части России ученые насчитали уже более 150 новых видов, и далеко не все из них безобидны. В Россельхознадзоре предупреждают: некоторые пришельцы по своей вредоносности превосходят местных обитателей.

В числе главных «злодеев» — австралийский желобчатый червец, самшитовая огневка, каштановая минирующая моль и розмариновый листоед. Как пояснил «АиФ Крым» заместитель руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Михаил Ходыкин, у этих вредителей зачастую нет естественных врагов, а эффективных методов борьбы практически не существует.

«Они расселяются, захватывая новые территории», — констатирует он.

Сейчас тревогу у крымских специалистов вызывает австралийский желобчатый червец. Этот полифаг уже успел засветиться в местных парках на 17 видах зеленых насаждений. По словам начальника отдела контроля Россельхознадзора по Севастополю Игоря Грибанова, потенциальный рацион вредителя включает до 543 видов растений. При массовом размножении колонии червеца буквально покрывают стволы, ветви и листья плотным слоем.