В Севастополе изменили график подачи электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с дефицитом мощности в Севастополе изменили график подачи электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго».

«Привычный график «3 через 3» соблюдать все еще невозможно», – говорится в сообщении.

Такое положение дел связано с дефицитом мощности. В настоящее время специалисты выполняют переключения в сетях. Это позволит максимально равномерно распределить доступную мощность.

«Пока стараемся придерживаться режима «2 через 4», – говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение может продлиться до четырех часов, а электричество будут подавать около двух часов. Севастопольцев просят не включать одновременно энергоемкие электроприборы.