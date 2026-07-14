Аксенов: баллонный газ жителям Крыма будут выдавать бесплатно Фото: REUTERS.

Во время действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ жителям Крыма будут выдавать бесплатно. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас нужно помочь людям, которые живут в негазифицированных населенных пунктах, где на долгое время отключают свет и воду. Немало крымчан нуждаются в баллонном газе.

«Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что на этой неделе по региону распределят около 4 тысяч баллонов.

«В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан», – пояснил он.

Глава Крыма признал, что одномоментно решить проблему не удастся. Однако власти рассчитывают, что потребности жителей в баллонном газе полностью удовлетворят в кратчайшие сроки.