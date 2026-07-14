Из-за непогоды в Севастополе увеличат интервал движения общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в связи с непогодой в Севастополе увеличат интервал движения общественного транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, сейчас в Севастополе идет сильный дождь. В некоторых районах произошли подтопления дорог. Туда оперативно направили рабочих. Спецтехника убирает наносы грунта с дорог. Кроме того, ливневую канализацию очищают вручную.

«Интервал движения общественного транспорта будет увеличен», – сообщил Иено.

И.о. вице-губернатора попросил учитывать эту информацию при планировании поездок.