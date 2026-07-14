Крымчане должны оплатить 2,2 млрд рублей налогов на доходы физлиц до 15 июля

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Крымчане до 15 июля должны оплатить налог, начисленный на доходы физических лиц за 2025 год. Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым, в 2026 году в налоговые органы подали больше 14 тысяч деклараций. По ним необходимо оплатить 2,2 миллиарда рублей.

Уведомлений и квитанций на уплату налогов не будет, нужно самостоятельно сформировать платежный документ и оплатить налог. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика или с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

«В случае непредставления декларации, начиная с 16 июля этого года, налоговая инспекция проведет камеральную проверку в бездекларационном порядке на основании имеющихся у нее данных», - уточнили в пресс-службе.

При этом сумму налога рассчитают по сведениям о сделке от Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.