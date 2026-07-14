В Севастополе начнется набор в новую школу креативных индустрий

Учебные аудитории оснастили самой современной техникой. Фото: канал губернатора Михаила Развожаева в МАХ

С 1 сентября на базе Севастопольской детской школы искусств откроется профильное подразделение, где школьников будут бесплатно обучать современным творческим профессиям.

В новом учебном году у севастопольских подростков появится уникальная возможность освоить востребованные направления в сфере медиа и дизайна. Школа креативных индустрий примет первых 60 учеников — это учащиеся 5–11 классов, которые пройдут конкурсный отбор. Обучение для них будет полностью бесплатным, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Учебные аудитории для них оснастили самой современной техникой. Наставниками ребят станут преподаватели-практики - профессионалы, зарекомендовавшие себя в Севастополе», - подчеркнул губернатор.

Приемная кампания начинается 15 июля. Чтобы стать кандидатом, будущим ученикам необходимо записать видеовизитку, в которой они расскажут о себе и объяснят, почему выбор будущей профессии имеет для них значение уже сейчас. Заявки будут принимать в установленном порядке, а зачисление пройдет по результатам творческого конкурса.