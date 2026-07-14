В Евпатории установили таксофон, чтобы связываться с экстренными службами

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории появился стационарный телефон, по которому можно вызвать экстренные службы. Его установили в центре города на Театральной площади.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, бесплатный телефон поставили в центре, чтобы в любой ситуации местные жители и туристы могли сделать звонок в оперативные службы.

Напомним, что в городе периодически отключают свет. В Евпатории продолжают работать Центры содействия, где можно зарядить телефон, позвонить близким и оставаться на связи, несмотря на отключение электроэнергии. Кроме того, зарядить гаджеты можно в ресторане «Мирас», кофейне «Кезлев къавеси», ресторане «Джеваль», магазине «Крымхлеб» на ул. Караева. Но эти точки работают, только если в них есть свет.