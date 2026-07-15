На пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 15 июля, на пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободная продажа топлива открылась в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно купить АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что в городе-герое продолжают действовать ограничения.
«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.
Список АЗС опубликован ниже:
АЗС 60 Качинское шоссе, 2
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32.