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НовостиЧто происходит15 июля 2026 7:03

На пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу бензина

Свободную продажу топлива открыли на пяти АЗС Севастополя 15 июля
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу топлива открыли на пяти АЗС Севастополя 15 июля

Свободную продажу топлива открыли на пяти АЗС Севастополя 15 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, на пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободная продажа топлива открылась в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно купить АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что в городе-герое продолжают действовать ограничения.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе, 2

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32.