На пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу бензина

Свободную продажу топлива открыли на пяти АЗС Севастополя 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, на пяти севастопольских АЗС открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободная продажа топлива открылась в 10 утра. На пяти АЗС компании «АТАН» можно купить АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что в городе-герое продолжают действовать ограничения.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – написал Развожаев.

Список АЗС опубликован ниже:

АЗС 60 Качинское шоссе, 2

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32.