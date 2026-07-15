В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 250 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 10.00 среды, 15 июля, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 250 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Скопление транспорта также имеется и в Крыму. Со стороны Тамани стоят 170 машин. Очередь перед Крымским мостом появилась в девять утра. Тогда на Кубани насчитывалось 95 машин. Со стороны Керчи проезд был свободен.