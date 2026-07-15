В КФУ меняются правила распределения целевых мест

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Проректор по образовательной деятельности КФУ Наталья Кармазина в эфире «Радио Крым» разъяснила особенности обновленной системы целевого приема, которая вступает в силу в новом учебном году. Главное изменение — квота становится детализированной. Это означает, что каждый абитуриент, поступающий на целевое место, заранее будет знать конкретную организацию, в которую он отправится работать после получения диплома.

Всего в КФУ имени Вернадского предусмотрено более трех тысяч бюджетных мест. Из них порядка 700 — целевые. Основной объем таких мест приходится на медицинские и педагогические направления подготовки, что обусловлено запросом со стороны профильных учреждений — школ, больниц и поликлиник, которые и выступают главными заказчиками целевого обучения.

Нововведение, по замыслу разработчиков, призвано повысить прозрачность системы и гарантировать выпускникам трудоустройство по специальности, а работодателям — получение квалифицированных кадров.