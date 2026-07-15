Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В среду, 15 июля, в Севастополе устраняют последствия сильного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Так, в Севастополе очистили 44 ливневые решетки. Этим занимались сотрудники «Водоканала». Решетки очистили от листьев, веток и мусора. Сейчас специалисты объезжают Севастополь. Это необходимо для того, чтобы проверить и прочистить сети.

Кроме того, подрядчик ликвидирует последствия непогоды в районе улицы Пожарова.

«Сильный дождь нанес на проезжую часть грунт и щебень – рабочие оперативно вышли на расчистку», – говорится в сообщении.