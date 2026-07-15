Пьяный крымчанин избил жену, а потом чуть не сжег заживо

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферопольском районе Крыма местного жителя подозревают причинении тяжкого вреда здоровью супруги, а также в поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в одном из частных домов. Пьяный мужчина поссорился с женой. Крымчанин начал бить супругу кулаками по лицу. Затем дебошир вынес из спальни матрас, облил бензином и поджег. После этого житель Симферопольского района облил жидкостью и пострадавшую. Затем он толкнул женщину на горящий матрас. В результате крымчанка получила ожоги различной степени тяжести. Их квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

«Женщина была экстренно госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что 24-летний сын пострадавшей вызвал правоохранителей. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства преступления выясняются.