В Алуште больше десяти улиц остались без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште с 12:10 15 июля временно прекращено электроснабжение сразу на четырех линиях. Как сообщила глава администрации города Галина Огнева, отключения затронули часть городских улиц.

В список обесточенных попали улицы Ленина, Красноармейская, Парковая, Перекопская, Лесная, Горбачевой, Владимира Хромых, 15 Апреля, а также переулки Заводской и Ревкомовский, Судакское шоссе и центральная часть Алушты.

Подачу электроэнергии планируют восстановить через три часа. Жителям и гостям города рекомендуют учитывать эту информацию при планировании дел в ближайшее время.