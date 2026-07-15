На всех севастопольских АЗС продают дизтопливо

Развожаев: дизтопливо можно купить без QR-кода на всех АЗС Севастополя 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 15 июля, топливо ДТ NP можно купить без QR-кода на всех АЗС Севастополя. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дополнительную партию QR-кодов на АИ-92 уже разослали. С 13:15 началась рассылка еще 3200 кодов. Заправиться по ним можно будет до девяти вечера. При этом владельцы домашних генераторов могут заправить топливо в канистры. При себе нужно иметь СТС машины.

При этом стандартный лимит составляет 20 литров.

«Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2», – рассказал Развожаев.

Топливо ДТ NP можно купить без QR-кода на всех АЗС. При этом заправляют не больше 20 литров.